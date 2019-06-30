欠稅大戶名單7/1公布 938案欠稅965億元

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）國稅局將於7月1日上午公布「欠稅大戶」名單，據財政部賦稅署初步統計，今年總計公告938案，欠稅金額新台幣965.52億元，比去年增加17件、8.75億餘元。

根據稅捐稽徵法，個人欠稅金額逾1000萬元、企業欠稅逾5000萬元的重大欠稅案件確定後，稽徵機關有權公告欠稅人姓名及欠稅年度、金額、稅目等；五區國稅局訂於每年7月1日公布，公告期至12月31日止。

賦稅署初步統計，今年將公布938件重大欠稅案件，合計欠稅965.52億元，較去年雙雙增加。據了解，今年欠稅大戶依舊多是老面孔，且隨欠稅時間增加，加計利息後，累計欠稅額再上升。

財政部呼籲欠稅人儘快繳清稅款，以免遭公告欠稅資料，影響聲譽。由於稅款繳納及入帳時點可能存在落差，欠稅人如果已經完稅或有在公告期間內繳清欠稅，記得儘速提供相關證明文件向國稅局聯絡，經查證屬實，就可於欠稅大戶名單中移除。

財政部表示，為落實政府資訊公開，便利民眾查詢運用，今年在「財政部全球資訊網」新增設立「重大欠稅公告專區」，新增關鍵字搜尋功能，並設置各稅捐稽徵機關重大欠稅公告網頁連結，簡化查詢流程，保障民眾知的權利。

回顧2018年，公告欠稅大戶案件共921件，總欠稅金額956.77億元。其中，個人欠稅大戶前5名中，已故股市聞人黃任中家族就占了3名，黃任中之子黃若谷、本人及姊姊夏黃新平分居第1、第2及第4名，3人合計欠稅49.7億元。

去年企業欠稅大戶第一為環亞大飯店，積欠稅額24.37億元，曾因掏空案而喧騰一時的博達科技，則排名第二，欠稅金額11.7億元。

財政部表示，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，除公告重大欠稅案件，督促欠稅人依法履行納稅義務，也與法務部建立聯繫機制，積極查調欠稅人可供執行財產送相關行政執行機關運用，追查故意隱匿財產欠稅人動向，將欠稅人相關資料及行蹤送行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。（編輯：蘇志宗）1080630