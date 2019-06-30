美放鬆華為禁令 概念股有望揚眉吐氣

（中央社記者江明晏台北30日電）G20川習會落幕，美方不再對中國商品加徵新關稅、重啟經貿磋商，川普並同意解除對華為實施的部分限制措施，法人看好，5G及華為概念股可望揚眉吐氣，但後續進展仍須留意。

紐約時報報導，G20大阪峰會「川習會」共識不代表美中在化解根本衝突上取得重大突破，頂多只是暫時停火，再給雙方談判團隊一次達成永久貿易協議的機會。

美國總統川普同意解除對華為實施的部分限制措施，法人看好5G及華為概念股可望揚眉吐氣，不過，華為是否從對美國國家安全構成威脅的外國企業名單中剔除，還是後續發展關注的重點，中美貿易戰的談判進展仍持續影響股市發展。

川習會後，貿易協議仍未達成，但會繼續舉行談判。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，這將導致短期市場將關注焦點轉向美國聯準會降息政策及貿易談判的推進上。

展望後續，廖哲宏表示，市場中長期成長趨勢不變，仍持續聚焦5G、雲端、AIOT（人工智慧+與物聯網）、無線耳機等中長期趨勢；二是中國企業增加非美系供應商的趨勢不變，尤其尋求長期自力發展的方向將持續，台灣的PA（功率放大器）、IC設計族群將受惠轉單效應以及市占率提升；三是全球持續生產基地轉移的腳步不會改變，生產基地位於東南亞、台灣、中南美的業者，有機會持續看到訂單的成長。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，接下來投資焦點鎖定在G20後中美雙方的言論與動作、Fed降息變化、美元、VIX、美債殖利率倒掛變動、外資期權變化，投資主軸放在跌深、有趨勢的個股逢低布局，並持續關注華為、出口黑名單等發展。

華南投顧董事長儲祥生認為，市場已傾向樂觀看待美中貿易戰，但後續還要繼續觀察談判結果，最好的利多就是美方承諾2000億美元中國商品進口關稅降回10%、3000億美元中國商品不加徵關稅，以及華為事件落幕，如果3個條件都成，台股萬一行情無虞，加上資金行情，還能挑戰去年11270點的高點。（編輯：鄭雪文）1080630