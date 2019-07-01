美放鬆華為禁令 封測概念股強勢表態

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美國解除對華為部分限制措施，封測概念股聞訊強勢表態，其中南電攻上漲停，京元電一度大漲逾9%，易華電鎖漲停，日月光投控大漲8.9%。

G20川習會落幕，美方不再對中國商品加徵新關稅、重啟經貿磋商，美國總統川普並同意解除對中國通訊設備大廠華為（Huawei）實施的部分限制措施。華為手機半導體封測概念股今天早盤大漲，包括IC載板廠南電、晶圓測試廠京元電、COF供應商易華電、以及封測大廠日月光投控股價強勢表態。

其中南電攻上漲停43.25元，法人表示南電ABF基板出貨力道未受美中貿易戰與華為影響，加上其他客戶追加訂單、系統級封裝（SiP）載板出貨穩健，預期南電6月單月有機會轉虧為盈，第2季單季本業虧損收斂，在匯兌收挹助攻下，南電第2季稅前有機會轉盈。

展望今年下半年營運表現，法人指出，受惠日系廠商和台灣同業在ABF基板產能滿載及訂單外溢助攻，南電新增美系大廠處理器基板訂單，業績比重提升到10%。

展望今年，法人預期南電今年全年代表本業的營業利益可望轉盈，今年有機會終結連續3年虧損的狀況。

京元電走勢強勁，盤中最高來到29.35元，大漲9.51%，成交量相對放大到1萬2800張。法人預估，第3季京元電在中國手機品牌商晶片測試量可能受到小幅影響，不過5G基地台基礎設備所需晶片測試穩健向上，美系晶片大廠和台系手機晶片商測試持穩，推動京元電第3季業績季增兩位數，再拚單季新高。

法人預估京元電第2季業績可較第1季成長15%，第3季業績可望季增10%。展望今年京元電今年整體業績可望成長20%，估今年業績有機會站上新台幣250億元，創歷年新高。

易華電盤中也攻上漲停104.5元。易華電日前表示，面板驅動IC用捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（COF）產能仍遠小於市場需求，下半年營運看佳。

分析師指出，華為中階機型大量採用LCD面板用COF設計，美國出口禁令對華為手機出貨影響最大的部分，在於非中國市場的中低階機型。美國解除部分禁令，有助易華電COF拉貨力道。易華電是華為手機COF主要供應商。

日月光投控盤中走勢強勁，最高來到67元，一度大漲8.9%。日月光投控日前表示，業績仍可逐季成長，客戶組合會有些改變。（編輯：黃國倫）1080701