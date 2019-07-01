拘提管收有效 美麗華董事長同意繳清3.5億欠稅

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）財政部今天公布欠稅大戶，往年名列其中的美麗華大飯店董事長黃春福今年不在榜上，行政執行署說，先前向法院申請拘提管收，當晚立即談妥將分期繳清新台幣3.5億多元欠稅，因此免再納公告名單。

對比今年及去年欠稅大戶名單，不論個人或企業欠稅前15名都無變化，且隨滯納利息增加，欠稅金額也不斷累積。不過，也有少數案件因順利完成破產資產處分，或行政執行署成功執行欠稅人名下財產、督促欠稅人還款，使欠稅得以保全。

美麗華集團「二董」黃榮華長子黃春福，及其餘兩子黃春照、黃春發，累計欠稅金額都有下降。黃春照去年累積欠綜所稅3.72億元，在全國個人欠稅名單中排名第16名，今年下降至3.36億元，名次下降1名至17名。

黃春發去年累計欠稅1.19億元，在台北國稅局公告的欠稅大戶名單中，排名第34名，今年欠稅金額降至1.08億元，排名也下降至第36名。黃春福去年欠綜所稅3.51億元，排名第18名，但今年已不在公告名單內。

行政執行署台北分署林姓主任執行官表示，近年持續針對黃家三兄弟名下財產進行執行，例如股票、不動產，也祭出禁奢條款、限制出境等手段，陸續有收回一些欠稅。其中，針對黃春福，日前進一步向法院申請拘提管收並獲得核准，就在法院核准當晚，黃便表示願意分期繳納稅款。

林姓主任執行官說，黃春福約定將分36期在2021年8月30日前繳清全部欠稅，前2年每月繳120萬元，第3年每月繳200萬元，並於最後一期繳清所有欠稅，作為管收釋放條件；行政執行署也核准通過其分期繳納計畫，因此可從欠稅大戶名單中除名，後續會嚴格追蹤是否依照計畫還款。

至於黃春照及黃春發，林姓主任執行官說指出，由於兩人名下都還有財產可供執行，因此尚未祭出拘提管收手段。其中，黃春照目前承諾每月還款30至50萬元，為確保可收回所有欠稅，也繼續對其薪資收入、不動產進行執行。

黃春發則承諾每個月還款100萬元，分60期清償，最後1期一次繳完剩餘欠稅；不過，對於最後一期是否能繳清剩餘高額欠稅，執行署仍存有疑慮，因此仍會繼續同步就其名下股票、不動產進行執行。

另一方面，去年全國企業欠稅排名第18名的雅新實業股份有限公司，累計欠稅由去年的4.9億元下降至今年的1億元左右，終於脫離企業欠稅前20大名單，台北國稅局說明，主因在於雅新實業日前順利完成部分破產資產處分時，國稅局得以以債權人身份分得3億多元。（編輯：鄭雪文）1080701