中國廠商轉移產能 百達-KY機台設備出貨看佳

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）百達-KY受惠部分中國廠商轉移生產基地，機台設備出貨看佳，法人預期今年機台設備出貨可望挹注獲利表現。

展望今年下半年營運，法人指出，百達-KY在中國汽車零組件銷售，須觀察中國是否再推出刺激車市方案。

在沖壓機台設備部分，法人表示，今年由於美中貿易戰影響，部分中國廠商規劃轉移生產基地到東南亞，帶動機台設備需求回升，預估今年百達-KY在機台設備的出貨金額可望穩健，有助獲利表現。

在醫療器材部分，法人指出，百達-KY的醫療滅菌盒持續切入台灣市場，未來目標鎖定中國市場，預估到2020年相關業績可達到新台幣1000萬元。另外剪刀止血鉗也有機會切入中國和德國市場。

百達-KY主要銷售生產汽機車零組件與沖壓生產線設備，客戶以第1階（tier 1）汽車零配件廠商為主，前幾大客戶包括佛吉亞（Faurecia）集團、恩坦華（Inteva）、Akebono、博世（Bosch）等，打進包括BMW、福特（Ford）、福斯（VW）、TOYOTA、NISSAN等車廠供應鏈。

百達-KY自結5月合併營收新台幣1.71億元，較去年同期1.84億元減少6.77%，累計今年前5月自結合併營收7.27億元，較去年同期9.7億元下滑25%。（編輯：李信寬）1080701