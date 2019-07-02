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智崴美國練兵近3年 營收占比上看4成

最新更新：2019/07/02 15:47

（中央社記者吳家豪台北2日電）體感設備大廠智崴集團執行長歐陽志宏今天表示，智崴在美國練兵近3年，今年美國飛行劇院總數將達8座、營收占比上看30%到40%，推估一年參觀人次約500萬到600萬人。

智崴今天與美國在台協會（AIT）於台北微風南山廣場舉辦「飛越美國啟航」記者會，除了美國在台協會處長酈英傑之外，包括經濟部長沈榮津、台北市產發局局長林崇傑、澳洲辦事處副處長吳國良等都出席，用飛行的方式來體驗美國風景。

歐陽志宏接受中央社記者採訪表示，「飛越美國」影片將於7月1日到31日在i-Ride TAIPEI飛行劇院上映，讓參觀的人透過飛行的方式欣賞大峽谷、尼加拉瓜大瀑布等著名景點。在滿座的情況下，預估將吸引約6萬到10萬人。

歐陽志宏說，智崴2016年在美國明尼蘇達州興建飛行劇院，練兵近3年時間，到今年才在佛羅里達州開幕美國第2座飛行劇院，市場反應熱絡，接下來將在紐約時代廣場、夏威夷、加州、德州等地開設更多飛行劇院，今年在美國總數將達8座，預估一年將吸引500萬到600萬人參觀，看好美國市場今年起飛。

歐陽志宏分析，由於Netflix等串流影音平台興起，美國消費者外出看電影的機會越來越少，而結合體感設備的飛行劇院有助於刺激需求，推估美國市場今年占智崴營收比例將上看30%到40%，遠高於去年占比10%。智崴目前最大市場仍是中國大陸，營收占比約40%。

他說，「飛越美國」影片於2016年在美國上映，今天是第一次在美國以外市場播出。智崴目前已有超過60座飛行劇院正在營運或興建中，預計2023年在全球建置100座。

智崴今年第1季營收達新台幣4.37億元，年增25.56%，創單季營收新高；每股盈餘（EPS）1.57元，遠優於去年同期的0.86元。2018年全年智崴接單金額約20億元，今年第1季就接單近10億元，較往年同期明顯成長，智崴看好今年每股盈餘將達兩位數（10元以上）。（編輯：鄭雪文）1080702

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