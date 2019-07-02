投資率創7年新高 陳美伶：今年環境顯著改善

國發會主委陳美伶2日表示，近3年政府持續推動改革，投資環境顯著改善，投資率也已回升，今年創下7年新高。中央社記者潘姿羽攝 108年7月2日

（中央社記者潘姿羽台北2日電）據主計總處估計，2019年投資率可達21.47%，不只較去年攀升，更創下7年新高點；國發會主委陳美伶今天表示，政府近幾年積極改善投資環境，投資率已顯著回升。

觀察台灣近10年的投資率變化，2009年在金融海嘯衝擊之下，投資率跌破20%，隔年回升至近10年的高點24.23%，但之後一路走跌，2017年下滑至19.72%，凸顯台灣投資不振的結構性問題。

陳美伶今天下午出席金融研訓院舉辦的「回流資金，再造產業成長契機」研討會時，直指近3年政府持續改革，作法包含優化投資環境、鬆綁法規、五加二創新產業等，如今更如火如荼地推動「投資台灣3大方案」，從數據可以看到，在政府跟民間共同努力之下，投資環境顯著改善，投資率已經回升。

主計總處預估，2019年投資率為21.47%，不只連2年走揚，也是2013年以來的高點。

不過美中貿易戰的不確定性仍是影響廠商布局的重要變數，陳美伶會中也對美中貿易戰發表看法，她坦言，「還看不到它的終點」，但危機來了，不一定是危機，挑戰來了，可能是轉機。

陳美伶說明，美中貿易戰固然衝擊台灣出口，轉單效應也隨之浮現，且台商陸續回流，如果能透過歡迎台商回台投資行動方案，吸引高附加價值廠商回台，共創高值化產業供應鏈，或許台灣就能藉由美中貿易戰，得到產業轉型升級的機會。（編輯：李信寬）1080702