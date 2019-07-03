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壽險業投資國際板債市 5月重回千億規模

最新更新：2019/07/03 11:16

（中央社記者劉姵呈台北3日電）壽險業投資國際板債券從去年7月之後，每月投資規模不到千億元，金管會官員今天表示，5月投資國際板債市重回千億規模，創下11個月來單月投資新高。

金融監督管理委員會自去年11月開始控管國際板投資額度，限制壽險業投資國際板債市加計國外投資，不得逾資金的65.25%，讓壽險每月投資國際板債券金額都不到千億元；然而，金管會最新公布，壽險資金5月投資國際板債市重回千億規模，單月增加金額1195億元，也創下11個月來的單月投資新高。

金管會公布，至5月底，國內債券ETF共有74檔掛牌，規模為新台幣7231億元，其中壽險資金投資6757億元，高達93.4%，若加上產險，共投資6800億元，占比為94%。

同時，5月底壽險業投資國際板債券餘額共4兆4513億元，同樣續創新高，占國際板債市流通餘額超過6成。

金管會官員表示，壽險業投資國際板債券從去年7月之後，每月投資規模不到千億元，甚至因為贖回投資金額為負，5月單月投資規模超過千億，可能是因為壽險公司隨著資金成長，多出投資額度，又或是過去投資的債券到期、提前贖回。（編輯：林興盟）1080703

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