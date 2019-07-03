台股大跌逾百點 川習會利多漲幅吐光

台積電因7奈米繪圖處理器晶片掉單，3日股價下跌，帶動台股盤中跌逾百點，投資人無心觀望盤勢。中央社記者董俊志攝 108年7月3日

（中央社記者潘智義台北3日電）台北股市今天開低走低，收盤下跌逾百點。在美國放寬華為禁令最終結果恐不如預期、台積電掉單等因素影響下，幾乎把川習會後帶動週一大漲點數全吐回。

加權指數終場收在10743.77點，下跌121.35點，跌幅1.12%，成交值新台幣1117.32億元，指數已接近上週五收盤價10730.83點位置。8大類股除食品類股上揚，其他各類股全面下跌。

蘋概股3王表現方面，晶圓代工龍頭台積電收在242.5元，下跌2.61%，股王大立光收在3970元，下跌5.02%，鴻海收在77.5元，下跌2.02%。

今天除息的南亞收在72.6元，下跌0.95%，台塑收在105元，小跌0.47%。

不過，電動車大廠特斯拉（Tesla）今年第2季交車量達9萬5200台，創下新高，帶動下游電池正極材料化學原料廠美琪瑪國際、康普聯袂走高；美琪瑪國際收在73.5元，上漲4.55%，康普收在83.1元，上漲1.09%。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今天大跌主要受消息面因素影響，包括美國總統川普鬆綁對中國通訊大廠華為禁令，最終結果可能不如預期，亞股普遍表現不佳，加上台積電客戶繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）將7奈米繪圖處理器（GPU）晶片大單轉給三星。

儲祥生指出，雖然表面上美國打算取消華為禁令，但仍以國防安全為由做出許多限制，因夾帶政治成分，中國大陸要讓步並不容易。如果最終華為禁令真的取消，或部分取消，將有利於華為的營運；若華為禁令無法取消，將波及華為供應鏈廠商，下半年景氣也會跟著不好。

他認為，台股受消息面因素波及，走勢偏弱，美中貿易戰持續是影響盤面重要因素，至於台積電掉單，因三星在7奈米繪圖處理器（GPU）晶片的產線運作明顯不如台積電，輝達是否刻意讓三星練兵，為未來的其他訂單鋪路，值得觀察。

另外，股王大立光週一反映川習會利多大漲，但在消息面紛擾下，僅有一日行情，後續股價表現仍須看6月營收表現。（編輯：張均懋）1080703