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LINE Pay攜手PAYCO 啟動跨境支付服務

最新更新：2019/07/03 17:24

（中央社記者吳家豪台北3日電）行動支付服務LINE Pay與隸屬NHN PAYCO公司的行動支付服務PAYCO今天宣布已簽署合作備忘錄，未來雙方將共享串接的店家與行銷資源，LINE Pay將積極規劃跨境支付服務。

LINE Pay發布新聞稿表示，LINE Pay與PAYCO將進一步在全球支付商戶網絡及行銷活動資源互惠合作，包括LINE Pay能藉由PAYCO在韓國的線下商店網絡拓展市場，同時NHN PAYCO得以運用LINE Pay於全球市場擁有的平台與基礎架構。

這次合作將讓兩家行動支付平台開啟跨境服務，當日本、台灣、泰國的LINE Pay用戶到韓國時，可利用LINE Pay在韓國境內與PAYCO合作的實體店家消費，而PAYCO的用戶也能在日本、台灣和泰國的LINE Pay合作店家直接消費。

此外，LINE Pay日前已與韓國Naver Pay宣布合作，讓Naver Pay用戶可在支援LINE Pay與LINE Pay一卡通付款店家進行交易，未來也有機會導入台灣市場。

LINE Pay台灣董事長丁雄注說，最近出境觀光的台灣、日本及韓國的旅客穩定成長，而日、韓兩地來台的旅客也逐年上升。因此LINE Pay為了滿足境外交易的需求，正在積極與全球支付業者建立合作。

丁雄注表示，LINE Pay在台灣不僅與一卡通合作，而且依循台灣主管機關的規範規劃境外交易服務，期望為用戶實現更多元便利的跨境支付體驗。（編輯：蘇志宗）1080703

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