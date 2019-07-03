台灣精品大馬參展 展現時尚居家創新價值

（中央社記者蘇麗娜吉隆坡3日專電）21家「台灣精品」廠商參與於3日至6日舉行的「馬來西亞國際建築、室內設計及建材展覽會（ARCHIDEX）」，推廣台灣產業形象開拓商機。

ARCHIDEX展會今年迎來20週年慶，以「共同建造」為主題，展出未來建築設計方案，包括如何綜合運用各種建築、生態與智慧技術。為此，台灣精品館以摩登生活為主軸，反映講求便利與安全的時尚家居趨勢。

台灣精品館的展出地點為會展第8館，展出60件台灣優質智慧科技、裝潢建材、家用五金等解決方案及產品。

為讓馬來西亞業界進一步認識台灣產品的創新價值，台灣精品邀請馬來西亞設計界名人梁國銘擔任台灣精品品牌大使，透過與台灣廠商的對話，從專業角度剖析產品的設計概念與精髓，進而探討馬台商業設計的合作空間。

梁國銘表示，台灣企業在產品研發與創新的能量有目共睹，他很認同台灣精品成為台灣創新價值「總品牌」的概念，讓世界看到、感受到台灣的優質形象，繼而帶動對台灣其他產品的喜好，提升國際競爭力。他樂於看到台灣與馬來西亞未來能激盪出更多合作的火花。

台灣精品此次並與The One Academy產學合作，由設計系學生運用台灣精品展品，以不同的居家空間為場景進行時尚生活的設計競賽，串接產學合作的橋梁。

台灣精品是台灣創新價值產品的共同標誌，透過研發、設計、品質、行銷等嚴謹的考核標準，每年評選出優質創新產品，至今已辦理27屆「台灣精品獎」選拔，在國際間享有聲譽。

ARCHIDEX今年邁入第20屆，是馬來西亞乃至東南亞地區最具規模和影響力的綜合建築與建材展會，共有包括美國、瑞士、奧地利、南韓、台灣等20多個國家和地區參展，4天展期預計吸引3萬6千500名訪客參觀。（編輯：馮昭）1080703