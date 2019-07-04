外商加碼投資台商回流 經部：拚經濟成果看得見

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）國民黨總統初選國政願景電視發表會聚焦經濟議題，經濟部表示，拚經濟是政府施政重心，台灣經濟持續增長，國內外企業也以加碼投資證明對台信心，目前已有多項具體成果。

國民黨總統初選第3場國政願景電視發表會今天舉行，5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中針對經濟、財政、能源與環境4大議題交鋒。

針對國民黨總統參選人國政願景電視發表會內容，經濟部晚間發布新聞稿表示，「拚經濟」本來就是政府施政重中之重，面對美中貿易戰，台灣經濟不僅持續穩健成長，國內外企業都以投資，對台灣經濟及產業環境做最具體的信任投票，蔡政府上任3年多來已有多項具體成果。

經濟部說，首先，台灣總體經濟表現穩健，台灣經濟成長已由民國104年0.81%，在106年回升3.08%，即使受到受美中貿易戰干擾，107年也有2.63%，而今年第一季經濟成長率，台灣在亞洲四小龍中排第2，顯示台灣面對經濟變局相對抗跌。

二，國內外企業加碼投資，今年投資率預估創7年新高，外資對台灣有信心，包括微軟、Google、臉書、亞馬遜及NVIDIA等國際大廠持續加碼投資，同時，台商回台投資金額已突破4000億元，預計創造超過3萬6850個本國就業機會。許多高階產線移回台灣，帶動整個產業鏈的升級轉型。依主計總處預估，今年投資率為21.47%，連續2年走揚，更是102年以來的高點。

三，經濟部積極落實「5+2」產業創新，智慧機械產值連續2年破兆，107年產值為1.18兆元，較106年成長7.3%；太陽光電裝置容量成長逾2倍；協助海洋示範案完成首座離岸風電機組，落實產業化推動；107年物聯網產業產值達1.17兆元；完善生醫產業生態體系，107年生醫產業營業額為5141億元，較106年成長5.5%。

四，台灣107年經常性薪資年增2.57%，創18年最大增幅。產業創新有效帶動就業及薪資，經濟部今年主辦5+2產業徵才博覽會，累計600家業者參與徵才，釋出職缺數超過1萬5000個；所得方面，97至104年平均每人國民所得1萬7589美元，年平均成長率3.2%，105至107年為2萬882美元，年平均成長升至3.4%，成長更多。

五，台灣已與史瓦帝尼、巴拉圭簽署自由貿易協定，協助企業布局非洲及中南美洲，也與菲律賓及印度完成更新雙邊投資協定，進一步強化台商在新南向國家的投資保障，台灣更積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

經濟部說，同時，政府持續加強拓銷，今年預計要辦理超過280項國內外推廣活動，籌組商機開發團、參展團、洽邀買主等。

對於國民黨參選人提出自由經濟特區議題，經濟部重申，在美中貿易戰時提出自經區，恐怕增加洗產地風險。根據統計，從去年10月至今，已發生6件洗產地案例，若開放程度更高，風險自然更高。（編輯：劉學源）1080703