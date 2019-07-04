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台股大跌後回神走高 法人：季線有撐多頭不變

最新更新：2019/07/04 10:58

（中央社記者韋樞台北4日電）台股3日大跌121點後，今天回神震盪走高，市場傳蘋果打造折疊iPad，及電動車大廠特斯拉第2季交車量大增，帶動相關概念股走揚。法人表示，台股季線有撐，樂觀看待後市維持多頭。

截至10時20分，台股上漲37.12點，為10780.89點，成交值新台幣452.62億元。

媒體報導，蘋果傳出打造新款折疊iPad，螢幕大小直逼目前Macbook產品線，為平板裝置帶來新革命。業界看好，與蘋果合作多年的軸承廠、機殼、觸控等用料未來有望同步大增，為蘋概等相關個股帶來活水。相關個股TPK-KY、GIS-KY、可成等上漲1%到4.8%之間。

同時美國電動車大廠特斯拉今年第2季交車量達9萬5200輛，創下新高紀錄，並優於市場分析師預估。相關概念股美琪瑪、和大等今天股價連袂走揚。

3日傳出失去繪圖晶片大廠輝達訂單的台積電回神，開高走高，盤中最高245元，上漲1.03%；蘋概相關的股王大立光、鴻海亦在平盤之上游走。

傳產股漲跌互見，電機、電器、汽車、航運等類股小漲介於0.6%到1%之間。鋼鐵股則小跌約0.3%。

統一證券表示，美中貿易戰降溫，本週公布的經濟數據均優於市場預期，美國經濟展望正向，今晨美股道瓊、標準普爾500與那斯達克再創歷史新高。台股指數持續守穩季線之上，且月線與季線即將黃金交叉，技術面維持多頭格局不變，下檔季線支撐強勁。

統一證券表示，仍持續樂觀看待台股後市，可留意先前跌深的華為供應鏈及攻守兼具的高殖利率概念股為主。（編輯：黃國倫）1080704

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