北市擬降單一自住地價稅 補助比修法更可行

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）台北市長柯文哲日前表示，有意調降「單一且自住」地價稅。財政部官員表示，尚未接到北市洽詢，應還在構想階段，初步看來，比起降低稅率會涉及修法問題，採取補助等方式應較可行。

繼調降單一且自住房屋稅，柯文哲先前出席活動表示，考慮地價稅部分也要同步調低。對此，財政部官員說，目前還沒接獲北市洽詢，並不清楚將如何調降。

官員說明，地價稅是以公告地價為基礎再乘以稅率計算，但內政部進行地價評議時，多是一個區段同一價格，是否能因符合「單一且自住」條件，就讓其中某一塊土地的地價降低，這要看內政部是否同意；若因此更改標準，在各縣市採用相同評議基礎前提下，可能對其他縣市產生影響。

官員表示，若要從「稅率」著手，勢必要修正土地稅法，不過，目前自用住宅用地地價稅僅千分之2，已經是一般稅率用地的1/5，若從稅法上修正降低，也將影響其他縣市財源，因為得一體適用。

官員認為，如果無法修正稅基、稅法調降，可以走補助辦法，地價稅照繳但事後給予補助，應是相較可行做法。過去地方政府提供產業園區招商租稅優惠時，就有類似範例，地價稅、房屋稅都採先繳後退，搭配編列預算作為財源。（編輯：林沂鋒）1080704