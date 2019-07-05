上半年全球股票型基金平均報酬率14.31%

（中央社記者韓婷婷台北5日電）全球股市今年來波動劇烈，但投信業者發行的全球股票型基金上半年幾乎全數繳出正報酬成績，平均報酬率14.31%，其中金融科技、智能生活、精準醫療、機器人等主題基金表現最佳。

根據Morningstar資料統計188檔全球股票型基金，今年上半年平均報酬率14.31%，其中，正報酬基金共187檔，更有70檔報酬率打敗MSCI世界指數。從產業別觀察，包括金融科技、智能生活、精準醫療、機器人等主題基金表現最佳。報酬率都有2成以上水準，突顯其長期趨勢的投資價值，較能抵擋短期的市場不確定性。

上半年全球股票型基金表現最佳的前10檔基金分別為第一金全球Fin Tech金融科技基金報酬率30.59%居冠，第2名為永豐主流品質基金，報酬率27%；第3名為野村全球品牌基金報酬率24.87%；4至10名為台新智慧生活基金（24.25%）、安聯全球綠能趨勢基金（23.74%)、景順全球科技基金（23.67%）、野村環球基金（23.61%）、第一金全球大趨勢基（23.06%)、摩根龍揚基金（22.81%)、中國信託全球股票入息基金（22.36%）。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，今年全球股市上沖下洗波動劇烈，主要受到美國總統川普、聯準會兩大不確定因素影響，尤其是川普掀起的貿易風暴，讓相關的工業製造、汽車、鋼鐵、原物料大幅受挫。反觀，強調「軟實力」的軟體、平台服務等，受影響相當有限。

唐祖蔭分析，股價逆勢走高的軟體、平台服務公司，大多偏重在AI人工智慧及其衍生的金融科技、智慧城市、精準醫療等領域，不僅與貿易戰的關聯度低，更是當前和未來的發展趨勢。例如：行動支付、智慧語音助理、基因檢測、醫療影像辨識等，已獲多數人廣泛使用，自然吸引投資人青睞。

觀察去年3月下旬貿易戰正式開打，到今年6月底為止，MSCI世界指數僅上漲3.28%，而代表上述創新趨勢產業的ROBO Global AI指數已漲22%、KBW那斯達克金融科技指數漲21%、ETFx健康科技指數漲15%，表現明顯突出。

展望後市，唐祖蔭認為，G20後，美中兩國重回談判桌，市場氛圍看似和緩，但美國未實質解除華為禁令，在和解協議未簽訂之前，變數仍大，將不斷考驗金融市場信心。有鑑於過去一年多的經驗，建議下半年布局要著重在「軟實力」為主，且中長期趨勢向上的基金，以度過目前的「震痛」期。（編輯：郭萍英）1080705