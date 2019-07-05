等待美國就業報告 亞股多數收紅

（中央社香港5日綜合外電報導）美國即將發布重要的就業數據，結果可能顯著影響聯邦準備理事會（Fed）的降息幅度。投資人先行採取守勢，亞洲股市今天應聲走勢搖擺，終場大多收復早盤跌勢翻紅。

法新社報導，市場目前將美國和中國貿易戰的不確定性擺一旁，本週主要關注美國聯準會可能將採取何種行動，以因應國內外經濟展望惡化。

美國就業報告是觀察這個全球最大經濟體體質的重要指標，因此備受關注。若數據不如預期，可能令外界更加期待聯準會將宣布降息50個基點。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）首席市場分析師休森（Michael Hewson）表示：「美國今天將發布的就業報告，有可能令聯準會改變計畫。投資人將據此揣測，聯準會本月稍晚是否將降息，及降息幅度為25或50個基點。」

激石集團（Pepperstone Group）分析師魏斯頓（Chris Weston）則預測，若美國最新就業數據符合多數人預期，「很可能令本月降息成真，這也是市場想見到的」。而若數據遠優於預期，則降息機率便可能真正消失。

東京和上海股市今天收盤皆上漲0.2%，台北和首爾股市收高0.1%，雪梨、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市也全數收紅。但香港、新加坡、孟買和雅加達股市則收低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080705