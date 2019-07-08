宏達電6月營收月增逾9成 股價強彈

（中央社記者江明晏台北8日電）宏達電受惠新品出貨，6月營收月增逾9成，市場看好營運回溫，激勵今天股價放量強彈逾7%，一度登上40元大關，早盤爆出1.3萬張大量，股價創約2個月新高。

宏達電6月合併營收新台幣14.6億元，月增94.07%，年減34.46%，成長主因來自VR、5G及智慧機等新品出貨帶動；但受到智慧機出貨數量減少，累計今年1至6月合併營收57.5億元，年減63.05%。

智慧機市場競爭，宏達電近年積極轉型VR、區塊鏈領域，也瞄準5G商機，但仍處於轉型陣痛期，營收規模不如以往，不過6月營收增溫力道強勁，受惠於VR在軟硬體方面的布局奏效、5G及智慧機等新品出貨帶動。

宏達電6月推出兩款新機HTC U19e及HTC Desire 19+，在VR方面除了今年聯手HBO在自家VIVEPORT平台推出「冰與火之歌：權力遊戲」VR內容BEYOND THE WALL，也和法國羅浮宮合作推出「蒙娜麗莎：越界視野」虛擬實境內容。

宏達電董事長王雪紅先前在股東會上表示，HTC推動了兩項重要改變，一是讓所有部門聚焦VIVE Reality願景，二是將宏達電重新定位為一家完整的生態系統企業，包括成立了企業虛擬實境解決方案部門，提供服務給製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護及娛樂體驗等企業客戶，這些都是宏達電過去未曾深入跨足的龐大市場，可望看到顯著成果。

王雪紅也指出，隨著5G發展，將徹底改變VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）格局，不久將來會徹底改變現在的產業、企業以及家庭應用設備。暨去年發表第一個5G 產品 HTC 5G Hub，與世界各地重要電信商建立了合作夥伴關係，往後，5G起飛，宏達電在台灣及全世界也會有策略性的發展與布局。（編輯：黃國倫）1080708