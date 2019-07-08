預算有限想買保證給付失能險 專家有3建議

（中央社記者劉姵呈台北8日電）7月開始，多家壽險公司新推出的保證給付失能扶助險將變貴，專家建議，預算有限的人可以挑身故不還本、定期型或拉長年期的類型，每年最多可省下近一半保費。

今年7月開始，壽險業者陸續推出新的保證給付失能險，保費普遍提高10%至30%，且還多了6個月的「免責期」及體檢體況條件等限制，在免責期內，保戶必須符合理賠狀態至免責期滿後，保險公司才會給付保險理賠金。以30歲男、女性購買終身型保證給付失能險為例，每月保額新台幣2萬元，男性每年要多付上約2000元、女性多1700元才能買到；預算有限又想購足保障的人，公勝保經永進事業部經理施育良建議3個挑選方向。

首先，保證給付失能險有2種，一種是有保證給付但身故不還本，另一種則是保證給付且身故還本型；差別在還本機制，會影響保費高低，不還本型為若期間身故，因不退保費，因此相對比還本型便宜近一半左右。舉例30歲女性、每月保額2萬元，還本型年保費要2萬2580元，不還本型年保費1萬2800元，兩者保費就相差了9780元。

再者，也可依自身情況詢問業務員，能否在原有的壽險或是醫療主約下，附加定期型的失能險附約，同樣30歲女性、保額2萬元，自然費率計算每年保費只要342元；但因為是一年一約，每年必須繳錢才有保障效力，且年紀愈大，保費也會愈貴。

第三，預算有限但又想要保障充足的人，可以將繳費年期拉長到30年，不過，拉長年期跟拉長房貸年期概念類似，雖降低每年所繳保費，但其實總繳保費會比較多。

最後，施育良提醒，每個人不同階段的經濟能力和保障需求不同，對保費高低的認知也不一樣，建議還是依個人所需保障規劃且能夠負擔的預算為主，並且在人生各個轉換階段定期檢視手中保單的保障。（編輯：楊凱翔）1080708