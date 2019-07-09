雲品上半年營收告捷 創歷史新高

（中央社記者江明晏台北9日電）雲品國際酒店受惠君品酒店併購效應及君品宴會平台營運暢旺，6月合併營收新台幣1.92億元，較去年同期成長71%，累計第2季、上半年營收均創下歷年新高紀錄。

雲品今天公告6月合併營收新台幣1.92億元，較去年同期成長71%；2019年第2季營收5.44億元，年增61%；累計合併營收達11.99億元，年增59%。

雲品表示，未來將持續受惠君品酒店併購效應及君品Collection宴會平台營運暢旺，以頂級度假酒店、奢華商務酒店與館外宴會事業3箭齊發擴大布局，將帶動下半年營收，市況將持續看好。

雲品指出，持續進行客源結構調整策略，傳統淡季6月住房不淡，支撐雲品營收表現，而君品Collection宴會平台持續接單暢旺，更有數個海外婚禮品牌與北台灣場地正洽談中，有望自第3季起加入營運行列。

展望2019年下半年，雲品表示，維持審慎樂觀看法，除了將持續站穩飯店住房與餐飲營收外，更積極擴展宴會事業版圖，此外，頤品大飯店的「嫁妝」婚宴專案熱銷，吸引下半年與明年結婚的新人踴躍洽詢，有望帶動第3季頤品大飯店婚宴桌數成長，創造新一波宴會事業的營運成長動能。（編輯：林沂鋒）1080709