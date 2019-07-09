國際政經情勢影響 中強光電6月營收年減18%

（中央社記者潘智義台北9日電）背光模組廠中強光電今天公布6月自結合併營收新台幣40.01億元，較5月成長5%，但受國際政經情勢影響，較去年同期減少18%。

中強光電統計，第2季自結合併營收113.62億元，較第1季略增1%，但受傳統淡季、國際政經情勢不利等因素影響，較去年同期衰退19%。累計上半年合併營收為226.36億元，較去年上半年減少14%。

不過，在美中貿易戰促使客戶積極提前拉貨，以及季底效應帶動下，中強光電影像產品6月整體出貨量約8.5萬多台，合併營收約13.67億元，分別較5月大幅成長64%及36%。累計第2季出貨量達19萬台，較第1季減少7%，第2季營收約33.74億元，較第1季成長3%，主因固態光源，及教育機種出貨比重增加，帶動平均銷售單價季增11%。

中強光電統計，上半年影像產品出貨量約39.5萬多台，營收約66.55億元，分別較去年同期減少40%及25%。預估影像產品7月出貨量在6月提前拉貨及季底效應後將暫下滑。

中強光電表示，節能產品6月合併營收約18.31億元，較5月增加1%，其中電子專業製造服務（EMS）生意因筆電需求成長帶動營收約12.11億元，較5月增加9%；專業設計代工（ODM）產品營收則約5.41億元，月減15%，主因受到歐系客戶拉貨週期影響。6月節能產品整體出貨量約331萬片（台），較5月增加5%。

中強光電累計第2季節能產品營收達53.5億元，出貨量約952.3萬片（台），分別較第1季減少1.5%及5%。總計上半年節能產品營收達107.82億元，出貨量約1954萬片（台），分別較去年同期減少9%及14%。預估7月節能產品合併出貨量在電視設計代工組裝，以及電子專業製造服務產品出貨雙雙成長帶動下將成長1成以上。（編輯：李信寬）1080709