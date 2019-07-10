美科技股回穩 觀察台股電子族群走勢

（中央社記者韓婷婷台北10日電）市場擔心美國降息機率下降，全球股市承壓，所幸美國科技股表現回穩，包括NASDAQ指數及費城半導體指數出現反彈，分析師表示，台股也待電子股回神，才能帶動指數回到月線之上。

美股4大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌22.65點、跌幅0.08%、收在26783.49點，NASDAQ指數上漲43.35點、漲幅0.54%、收在8141.73點，S&P 500指數上漲3.68點、漲幅0.12%、收在2979.63點，費城半導體指數上漲10.8點、漲幅0.74%、收在1461.21點。

分析師表示，由於美國就業數據優於預期，市場擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）降息機率降低，美股也自高點26966點回檔，台股本週也連跌2個交易日，9日跌破月線10716點，測試10700點整數關卡，反觀中小型股為主的櫃買指數甫跌破5日線139.89點，顯示資金較為青睞中小型股，內資控盤意味較濃。

分析師指出，電子股表現仍牽動台股後市走向，指數需盡快站回月線之上，前波低點10645點一旦遭跌破，指數恐有回補6月19日多方缺口的危機；所幸技術面尚未出現爆量下跌的起跌訊號，連續4個交易日成交值在千億元以下，後續若有出量上攻的跡象，台股就有向上再攻的契機。

歐股表現也普遍疲弱，倫敦FTSE 100指數下跌0.2%、收在7536.47點，法蘭克福DAX 30指數下跌0.85%、收在12436.55點，巴黎CAC 40指數下跌0.31%、收在5572.10點。（編輯：張均懋）1080710