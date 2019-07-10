調查：5成4企業下半年有意加薪 平均3.5%

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）人力銀行調查指出，有5成4企業今年下半年有意加薪，44.8%以績效作為加薪依據，9.6%是全面加薪，平均加薪幅度為3.5%；上班族則期待公司下半年調薪新台幣2477元。

yes123求職網今天公布「豬年第3季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查顯示，有54.4%企業透露今年下半年有加薪計畫，但較去年同期57.4%略為下降；企業44.8%以績效加薪，9.6%是全面加薪，至於加薪幅度平均3.5%。

若以產業別分析，以科技資訊業加薪意願最高，其次則是傳統製造業，接著依序為金融保險與會計統計業、醫護與生技業、文教業。

調查也顯示，17.7%上班族已在上半年加薪，82.3%上班族指出上半年沒有加薪，不過，希望下半年公司平均調薪2477元。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於美中貿易戰未歇，經濟前景混沌不明，因此，企業仍以績效至上，齊頭式加薪屬於少數。

另外，調查發現，與今年第2季相比，企業對第3季景氣樂觀度微幅下修，有57.6%持平看待，樂觀比例為23.2%，悲觀占19.2%，企業方面雖保持「略偏正向」看法，但也開始擔心景氣反轉；上班族則持平看待的有57.7%，樂觀占15.3%，悲觀看待的有27%，上班族看法偏向悲觀。

楊宗斌說，受美中貿易戰影響，外銷導向的台商，更加保守看待下半年營運，雖然有業者計畫遷移產線，不過仍需要時間完成布局。至於全球商品供應鏈調整，是否帶來轉單或減單效應，企業仍持續觀望中；上班族則持續保持危機意識，有任何裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃。

yes123求職網於6月13日到6月25日間進行「豬年第3季景氣暨勞動市場趨勢調查」，以網路問卷進行抽樣調查，會員有效問卷共1356份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66個百分點，企業有效問卷共875份，信心水準為95%，誤差值為正負3.31個百分點。（編輯：林興盟）1080710