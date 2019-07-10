台積電6月營收再創今年新高 第2季優於預期

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電6月業績持續攀高，營收達新台幣858.68億元，續創今年新高；第2季營收2409.99億元，表現優於預期，季增逾1成。

隨著客戶訂單出貨持續擴增，台積電6月營收進一步攀高至858.68億元，較5月再增加6.8%，續創今年新高紀錄，也較去年同期增加21.9%。

台積電整體第2季營收2409.99億元，較第1季成長10.19%，營運表現不但不受美中貿易戰及華為遭美國列入貿易黑名單影響，成長幅度還優於預期的7%水準，第1季遞延出貨的晶圓補出貨是第2季成長主要動力。

台積電將於18日召開法人說明會，會中除將公布第2季獲利結果，還將說明第3季營運展望。台積電董事長劉德音先前表示，受惠7奈米製程出貨成長，下半年業績可望逐季攀高。

法人預期，儘管蘋果（Apple）今年iPhone銷售情況恐將不盡理想，不過，台積電第3季仍將受惠傳統旺季效應，季營收可望較第2季再成長2位數百分點水準。

除第3季營運展望外，台積電是否調整全年營運目標也將是市場關注焦點，同時也是下半年半導體產業的景氣觀察指標。此外，台積電7奈米等先進製程發展情況與市場競爭態勢，也是法人關心的重點。（編輯：張均懋）1080710