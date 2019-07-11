更多編輯台推薦新聞：
早安世界》顏正義散布假消息累犯 調查局調非主管職
早報

早安世界》顏正義散布假消息累犯 調查局調非主管職

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠
娛樂

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠

費德瑞納達爾雙雙晉級 溫網準決賽對陣精彩可期
運動

費德瑞納達爾雙雙晉級 溫網準決賽對陣精彩可期

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

電子股領漲 台股指數突破10800點

最新更新：2019/07/11 11:21

（中央社記者張建中台北11日電）美國降息預期升高，那斯達克指數收盤創下歷史新高，加上台積電業績優於預期，台股今天開高震盪走高，指數突破10800點關卡，電子類股指數大漲逼近1%，為盤面多頭指標。

至11時3分，大盤指數來到10842.21點，漲43.73點，成交量約新台幣744億元。

晶圓代工廠台積電第2季營運表現優於預期，季營收達2409.99億元，超越原訂的2360億元目標，季增逾1成，今天股價盤中攻抵250元，漲幅1.2%。

股王大立光今天下午將召開法人說明會，在市場買盤湧入卡位下，股價表現強勁，盤中一度達4335元，大漲180元，漲幅逾4%。

日本加強管制3項關鍵電子材料出口南韓效應持續擴大，市場預期，三星(Samsung)與SK海力士(Hynix)營運恐將受到影響，將有利記憶體價格反彈，包括南亞科與群聯等記憶體族群股價普遍走揚，也帶動整體電子類股指數漲逼近1%。

傳統產業股漲跌互見。台泥與亞泥6月營收同步滑落，股價表現同步走跌，分別重挫2.18%及3.71%，整體水泥類股指數跌逾2%，表現最弱；玻璃類股在台玻股價走揚激勵下，類股指數漲約0.7%，表現相對強勢。（編輯：張良知）1080711

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報