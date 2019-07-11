電子股領漲 台股指數突破10800點
最新更新：2019/07/11 11:21
（中央社記者張建中台北11日電）美國降息預期升高，那斯達克指數收盤創下歷史新高，加上台積電業績優於預期，台股今天開高震盪走高，指數突破10800點關卡，電子類股指數大漲逼近1%，為盤面多頭指標。
至11時3分，大盤指數來到10842.21點，漲43.73點，成交量約新台幣744億元。
晶圓代工廠台積電第2季營運表現優於預期，季營收達2409.99億元，超越原訂的2360億元目標，季增逾1成，今天股價盤中攻抵250元，漲幅1.2%。
股王大立光今天下午將召開法人說明會，在市場買盤湧入卡位下，股價表現強勁，盤中一度達4335元，大漲180元，漲幅逾4%。
日本加強管制3項關鍵電子材料出口南韓效應持續擴大，市場預期，三星(Samsung)與SK海力士(Hynix)營運恐將受到影響，將有利記憶體價格反彈，包括南亞科與群聯等記憶體族群股價普遍走揚，也帶動整體電子類股指數漲逼近1%。
傳統產業股漲跌互見。台泥與亞泥6月營收同步滑落，股價表現同步走跌，分別重挫2.18%及3.71%，整體水泥類股指數跌逾2%，表現最弱；玻璃類股在台玻股價走揚激勵下，類股指數漲約0.7%，表現相對強勢。（編輯：張良知）1080711