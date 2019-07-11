宅經濟新商機 調查：逾5成上班族懷網紅夢

（中央社記者廖禹揚台北11日電）隨著智慧型手機普及及社群網路發展，訊息傳播、娛樂、購物等需求在家透過小小螢幕就能滿足；宅經濟也帶動網紅崛起，人力銀行調查，逾5成上班族坦言有過網紅夢。

yes123求職網調查，有51.9%上班族透露曾有過從事網紅相關工作念頭，包括YouTuber、部落客、網站小編、直播主等，其中又以YouTuber占54.2%最多。

網紅吸引人的原因包括工時具彈性（65.1%）、工作地點自由（46.4%）、覺得工作有趣（46.4%）等，也有66.9%想從事網紅工作的受訪者表示會夢想「百萬年薪」，對於剛入行的收入目標則為3萬6611元。

不過，曾想過當網紅的上班族中，近3成5曾付諸實行，但其中7成都表示無法光靠這份工作養活自己。

網紅製造演藝培訓公司執行長隆傑表示，想當網紅的人實在太多，每天都有新人加入，網紅製造主要幫素人或已有基礎的網紅與各網路平台牽線，但隆傑也坦言，許多人雖想加入，但不見得願意認真努力拍片、做功課，真正能紅的人並不多。

隨社群網站與通訊軟體發展，有5成4上班族自認有「手機成癮症」，每天使用手機時間平均4.8小時；而不只生活娛樂，上班族的工作也與手機密不可分，根據yes123調查，高達85.3%上班族因公務關係加入通訊軟體群組，並有69.1%曾在下班或休假時間收到老闆或主管傳訊息關切公事。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著智慧型手機、通訊軟體及社群網站普及化，「職場數位化」也隨之來臨，上班族可能得全天候開機待命，最終可能導致「24小時責任制」及手機焦慮症。

也有受訪者相當「公私分明」，23.8%受訪上班族表示自己有分公務私人用的帳號，但其中18.7%透露，老闆或主管曾要求加帳號。

yes123求職網於6月6日至6月19日進行「網紅商機VS.宅經濟與職場數位化調查」，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上且有工作的會員，有效問卷為1280份，信心水準95%，誤差值為正負2.74個百分點。（編輯：郭萍英）1080711