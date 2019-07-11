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越南首度發布企業白皮書 外商表現最佳

最新更新：2019/07/11 12:04

（中央社河內11日電）越南計劃與投資部昨天首度發布2019年越南企業白皮書。數據顯示，外資企業的投資資金占比為18.1%，但是利潤占比達43.8%，遠高出國有企業與民營企業，營運表現最佳。

「青年報」新聞網站10日報導，越南計劃與投資部昨天在河內市舉行2019年越南企業白皮書發布儀式。這是越南首度針對企業現況進行完整與全面調查後做出相關報告，目的是向主管部門提供相關資訊，以利制定未來發展政策與戰略，促進全國企業界發展注入動力。

企業白皮書分成2018年企業發展背景、2018年與2016年-2018年階段企業發展情況、促進企業發展措施以及企業發展指數與評估規則共4個部分。

企業白皮書數據顯示，截至2018年底全國共有71萬4755家企業，與2017年同期相較，增加9.2%，平均每1000名介於勞動年齡的人就有14.7家企業。其中，南部經濟重鎮胡志明市企業的家數最多，共有22萬8267家企業，首都河內以14萬3119家排名第2；這兩個大城市企業的家數合計超過全國的一半。

數據顯示，截至去年底，越南有2486家國有企業、54萬1753家民營企業與1萬6178家外資企業有盈利。

報導指出，民營企業的投資金額為17500兆越盾（約7536億美元），占投資總額的53%；國有企業與外資企業投資金額分別為9500兆越盾與6000兆越盾，占比分別為28.8%和18.1%。

根據白皮書統計數據，2017年企業稅前利潤總額達876.7兆越盾，年增23.1%；其中，國有企業、民營企業與外資企業利潤占比分別為22.9%、33.3%與43.8%。

報導說，外資企業的投資金額最低，但是營業利潤卻遠高出國有企業和民營企業，營運表現最佳，國有企業繼續呈現營運效率不良的趨勢。

以勞工角度而言，2017年員工平均月收入為830萬越盾，年增10.1%；其中，在國有企業工作的員工平均月收入為1190萬越盾，在外資企業與民營企業工作的員工平均月收入分別為900萬越盾和740萬越盾。

與會官員表示，未來將編纂年度企業白皮書，定於每年第一季度末發布，更深入分析相關數據，為政府、各部委行業與地方政府的企業發展政策制定工作建言獻策。（編輯：陳永昌）1080711

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