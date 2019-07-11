南山人壽實現資本利得 首登上半年壽險獲利王

（中央社記者劉姵呈台北11日電）6大壽險公司今年上半年賺近128億元，其中南山人壽因股債市大漲，採取實現股債的資本利得，上半年稅後獲利達222.13億元，首度站上壽險獲利王寶座。

統計6大壽險公司6月稅後純益由南山人壽60.37億拿下冠軍寶座，其他排名依序為國泰人壽25.1億元、富邦人壽15.40億元、中國人壽13.80億元、台灣人壽9.48億元及新光人壽3.71億元，合計賺近128億元。今年上半年累計稅後純益由南山人壽222.13億元拿下獲利王寶座，國泰人壽196.9億元則退居亞軍，富邦人壽也大賺逾百億，有108.32億元，為第三名。其他依序為中國人壽74.5億、新光人壽71.71億、台灣人壽58.71億元。

6月因新台幣升值約1.7%，大型壽險公司都因出現匯兌損失，收回外匯準備金來降低獲利波動，在匯損壓力下，合計6大壽險公司6月稅後還是賺近128億元，值得一提的是，南山人壽稅後純益卻大增到60億元，上半年也大賺超過200億，不僅超車國壽，也是第一次拿下壽險獲利冠軍寶座。

南山人壽表示，雖新台幣升值有匯損，但6月開始因為股債市大漲，讓債券價格大反彈，公司採取實現股債的資本利得，再加上6月也較先前有更多的現金股利，公司獲利才會大幅增加。另外，南山壽6月合併新契約保費約141億元，除傳統型期繳商品、投資型保單維持穩定銷售，致力推動健康型商品與保障型商品，也漸展現成效。

國泰人壽方面，累計前5月稅後純益171.8億元原本居冠，儘管6月也表現不差，累計前6月稅後獲利也賺196.9億元，但因為南山壽採取實現股債的資本利得，金額大幅增加，才會造成冠軍換人當的狀況。（編輯：楊凱翔）1080711