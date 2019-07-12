股王大立光紅翻黑 台股小跌19點

（中央社記者潘智義台北12日電）台股今天以平高盤開出後，在股王大立光由紅翻黑影響下，收盤小跌19點。法人表示，大立光8月以後展望不明朗，且股價已漲多，不過因美股很強，所以對台股形成支撐力道。

加權指數終場收在10824.35點，下跌19.07點，跌幅0.18%，成交值新台幣1205.96億元。8大類股僅塑化類股上揚，其餘各類股全面下挫。

蘋概股3王台積電收250.5元，上漲0.2%。第2季業績亮眼的大立光收在最低點4205元，下跌2.32%。鴻海收77.6元，下跌0.77%。

今天上漲的塑化類股當中，台塑收在104元，上漲1.46%。南亞收在平盤72元。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今天走勢深受權值股大立光影響，雖然大立光第2季業績不錯，但8月以後的展望不明朗，且股價已經漲多，今天盤中翻黑不意外；因為美股很強，所以對今天台股形成支撐力道。

儲祥生指出，雖然大立光股價已領先反應利多，業績未能帶動台股漲勢，但接下來的台積電法人說明會是更重要的指標，因為台積電是半導體最上游產業，下游客戶都是全球重要科技業者，台積電法說會分析的產業景氣既精準，又等同是整體產業風向。

他說，美中貿易戰紛擾未決，日韓又傳貿易爭端，台股部分個股受惠日本限韓令轉單效應，但也只是反映消息面題材，後續實際受惠程度才是股價能否續漲關鍵。由於現階段台股投機氣氛濃厚，短線盤整過程中選股不易，還是謹慎為宜。