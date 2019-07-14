美股創新高 資金寬鬆台股法說行情具支撐

（中央社記者韓婷婷台北14日電）中美貿易戰尚未完全落幕，市場目光將轉向聯準會的降息政策，以及接下來陸續的法說會展望。法人樂觀看待法說行情，唯台股指數位階不低，預期個股表現空間仍將優於大盤的表現。

12日台股以平高盤開出後，由於短線漲多以及重要權值股維持整理格局，進而壓抑大盤表現，終場以下跌19.07點，收在10824.35點，成交值約在1222.17億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來，台股受到3大面向影響甚鉅，分別是美國聯準會降息政策牽動資金面的變化，中美貿易進展對於總經面的潛在影響，以及隨著產業需求展望與趨勢進一步因應轉變可能對於基本面的影響。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，中美貿易戰雙方維持正常的溝通管道，貿易戰邊打邊談，市場將逐漸習慣，預估只要貿易戰是可以被控制的狀態下，未來貿易戰對經濟與股市的衝擊，波動幅度會遞減，對指數波動度衝擊會縮小，因為市場會逐漸習慣，所以對於台股應當回歸積極的思考，資金下半年的寬鬆創造資本市場高檔有撐的條件，接下來基本面利空出盡後有機會再走下一波，但還是要中美發展。

廖哲宏表示，受惠旺季效應外，G20後中美的氣氛緩和，加深了企業對下半年旺季的信心；此外受惠5G布局加速，新產品上市，以及短期虛擬貨幣的急單，我們看到短期訂單上修。展望後市，隨著本週法說會開跑，重要指標企業在法說中紛紛釋出優於市場預期的第2季財報以及第3季展望，以此推估下週開始的半導體相關法說，料也將有望樂觀看待第3季展望。

陳奕豪指出，7月觀盤回歸基本面，法說會是首要觀察指標，重點觀察在於利空的股價反應，是市場對產業趨勢信心的指標，特別是半導體、Smart Phone與5G等市場關注的族群，7月指數高檔震盪是合理的預測；此外，iPhone新機表現及華為後續發展，以及5G發展進度，皆是短期觀察重點。

整體而言，廖哲宏認為，在G20後，中美繼續協商後，市場目光將轉向聯準會的降息政策，以及接下來陸續展開的法說會展望。目前我們樂觀看待法說行情，唯獨台股指數位階不低，預期接下來個股表現空間仍將優於大盤的表現。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，科技類股仍聚焦5G、車用電子、雲端、高速運用、物聯網及無線耳機等具中長期成長趨勢的族群。至於傳產股，除了具備訂單移轉效應的紡織類股，符合運動休閒、節能減碳趨勢的電動自行車相關標的亦值得持續留意。（編輯：蘇志宗）1080714