迎接生技月 類股人氣增溫

（中央社記者韓婷婷台北14日電）生技族群6月有不少公司營收繳出亮眼業績，搭配即將來臨的7月生技月，類股人氣也從6月開始加溫暖身，法人期望在美中貿易戰紛擾之際成為資金新出口。

聚焦BIO-ICT、醫療、金融投資等商業新模式的亞洲生技大展（2019 BIO Asia-TaiwanExhibition）7月25日至28日在南港展覽館登場，全館共有20大主題區，超過600家公司參展，規模創歷年新高。

上市生技類股指數6月以來至7月12日止漲幅為5.65%，7月以來也有3.74%；上櫃生搜類股指數6月以來至7月12日止漲幅為2.2%，7月以來漲幅僅剩0.44%，主要是浩鼎事件士檢提上訴，重創浩鼎股價，幾乎將一審無罪的慶祝行情全吞噬，加上上周美國總統川普對藥價的評論，再度壓抑NBI生技指數修正逾3%，台灣生技類股也遭到拖累，是否壓抑原本轉趨樂觀的氛圍仍有待觀察。

法人表示，觀察今年以來台灣生技公司陸續有不少好消息傳出，不少公司業績表現也漸入佳境，都是值得觀注的標的；其中新藥授權捷報頻傳，包括基亞、台康、因華、逸達、台微體、景凱都有藥品授權。其中基亞與日本Oncolys的500億日圓（約新台幣138.46億）授權案最受矚目。

特管辦法的上路，也為生技股帶來新的契機跟活水，預料7月還會有新一波核准案；其中動作最大的就屬訊聯，積極衝刺細胞治療送件，特管辦法開放至今申請計畫案涵蓋骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美、腫瘤免疫治療6大領域；合作執行院所包括三軍總醫院、台中及北部大型醫學中心及新光醫院。

觀察6月的營收表現，玻尿酸廠科妍6月營收衝上新台幣4736萬元，創下歷史新高，年增率、月增率分別為154.99%、56.13%，第2季營收1億元，幾乎較去年同期大增1倍，創下歷年淡季的最好成績。

醫療器材廠太醫在歐美、日本、中東等市場成長帶動下，6月及第2季營收均創下歷史新高。其他6月營收創新高的公司還有和康生、奈米醫材、高端疫苗、安克。

疫苗大廠國光則繳出1133%的月增及218%的年增率，主要是海內外業務大躍進，加上在台灣取得410萬劑的公費四價流感疫苗採購案，為今年業績大進補。（編輯：林沂鋒）1080714