中國對外貸款飆升 開發中國家隱藏債務高

（中央社紐約14日綜合外電報導）新研究發現，過去10年間中國對其他國家的貸款飆升，其中對開發中國家的借貸有高達半數為「隱藏」貸款。

所謂的「隱藏」貸款代表國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）或巴黎俱樂部（Paris Club）等官方機構未接獲通報或記錄到的借貸，在委內瑞拉、伊朗和辛巴威等國，「隱藏貸款」的情況尤其嚴重。

美國CNBC電視台12日報導，德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institue for the World Economy）這份研究指出，2000至2017年間，其他國家積欠中國的債務激增10倍，從不到5000億美元來到超過5兆美元，也就是從占全球經濟產出的1%，增加到超過5%。

報告的研究人員表示：「這讓中國輕鬆超越國際貨幣基金或世界銀行，成為最大的官方債權國。」

研究由哈佛大學教授知名債務專家賴恩哈特（Carmen Reinhart）以及基爾世界經濟研究所的特雷貝施（Christoph Trebesch）與洪恩（Sebastian Horn）聯手調查，檢視1949至2017年間中國對152國的近2000筆貸款。

他們估算，50個向中國借貸的開發中國家，對中國的債務從2015年平均不到GDP的1%，增加到2017年的逾15%。

收入較低的開發中經濟體，大多從中國國有銀行獲得直接貸款，通常以市場利率為基礎，並以石油等抵押品為保障，增加貸款的不透明性。而在銀行對新興市場的總貸款量中，中國的規模即佔1/4。

報告指出：「先進和中高收入國家傾向透過購買中國人民銀行的主權債券，獲得投資組合債務流動。如此導致許多先進國家對中國政府負債累累。」

「較低收入的開發中經濟體則大部分直接向中國國營銀行貸款，常常以市場利率為基礎，並以石油等為抵押品。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1080715