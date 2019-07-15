中油挺國球 結盟中華職棒促銷洗衣精

中油挺國球，即日起至8月14日止，推出「台灣中油為中華職棒加油」活動，購買洗可麗環保洗衣精組合，可獲贈獨家限量的「職棒30週年紀念毛巾球」。中央社記者劉姵呈台北攝 108年7月15日

（中央社記者劉姵呈台北15日電）為促進體育運動發展，台灣中油自91年起共贊助新台幣7962萬元獎助菁英運動員；中油總經理李順欽今天宣布，即日起推出洗可麗環保洗衣精與中華職棒異業結盟促銷活動，力挺國球。

國營企業挺國球，中油今天上午舉行「台灣中油為中華職棒加油」促銷活動記者會，總經理李順欽表示，之前就有跟中華職棒合作過，今年適逢中華職棒成立30週年，且中油也剛過73歲生日，為更加體現「中油為大家加油」精神，緊鑼密鼓籌畫這次活動，希望透過中油當中最暢銷的產品與國球結合，具體展現力挺國球的企業社會責任，也號召更多球迷支持中華職棒的初心。

李順欽表示，台灣中油自91年至108年6月共贊助新台幣7962萬元，另外也資助優秀運動員達230人。中油也成立委員會，每年編1000萬元的預算獎助菁英運動員與球隊，目前正計劃籌組台灣中油男子足球隊，讓全世界看見更多台灣之光。

李順欽也指出，中油研發許多生技產品，希望能夠將研發成果商業化，但畢竟這不是中油的營運核心，只是多角化經營的成果，今天選擇用洗可麗環保洗衣精來作異業結合，是因為想讓民眾可以將洗衣服的亮麗，與球員表現亮麗作一個聯想。

至於與中職之後是否還有合作活動，李順欽說，公關、營銷方面都有在接洽，主要重點會放在企業如何善盡社會責任，帶動國內球類運動的蓬勃發展。

台灣中油公司即日起至8月14日止，推出「台灣中油為中華職棒加油」活動，活動期間凡於加油站（全台直營站及部分加盟站）購買洗可麗環保洗衣精組合，可獲贈獨家限量的「職棒30週年紀念毛巾球」。（編輯：林興盟）1080715