綠能擬解散清算並解僱勞工 待8/30股臨會通過

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）大同旗下綠能董事會決議辦理解散清算，並通過大量解僱勞工計畫，預估影響生產線員工及幕僚員工人數約284人，董事會也決議擬撤銷股票公開發行，待8月30日股東臨時會通過。

綠能今天晚間公告，公司因整體經濟環境不佳，財務陷入困境，為節省各項人事費用及營運成本支出，董事會決議通過大量解僱勞工計畫，並依據勞動相關法令規定及程序辦理，預估影響生產線員工及幕僚員工人數約284人。

綠能指出，太陽能產業因受到中國大陸、美國與印度的貿易壁壘、中國大陸太陽能61新政影響，致使供應鏈廠商在市場產品價格劇烈下跌環境下，難以恢復到可以回復產能利用率狀況。

公司表示，隨著產業結構變化，多晶矽晶片生產成本已無法在市場競爭，且銷售價格遠低於成本，在無法產生正向營運現金流以及營運持續虧損情況下，經評估後已無繼續維持必要，公司今天經董事會決議辦理解散清算，待股東臨時會決議通過後，依法辦理解散並進行清算事宜。

綠能董事會今天也決議，考量整體營運規劃，擬申請撤銷股票公開發行；擬依法提請股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公司股票公開發行。

綠能規劃在8月30日舉行股東臨時會，討論董事會決議通過解散清算案、以及撒銷股票公開發行案。（編輯：李信寬）1080715