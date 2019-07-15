黃銘章：日若擴大管制範圍 不利南韓半導體出口

（中央社記者潘智義台北15日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research副總監黃銘章今天表示，日本近日管制出口南韓關鍵材料是以對韓產業影響大、對日產業影響小的3種產品為起點，後續不排除擴大管制範圍，若雙方對峙升溫，將不利南韓半導體出口。

黃銘章指出，日本自7月4日起對南韓展開第一波關鍵材料出口管制，包括半導體用光阻劑、高純度蝕刻氣體氫氟酸及用於OLED面板的含氟聚醯亞胺。若日韓雙方對峙增溫，將不利南韓半導體出口，雖加速南韓關鍵材料研發、分散供貨來源，但長期對日本產業競爭力並非有利，也連帶影響全球產業發展。

他認為，日本在半導體及面板生產設備、精密化學材料等領域具高市占率，可考慮的出口管制手段甚多，此次所選關鍵材料以對南韓產業影響大、對日本產業影響小的產品為起點，後續不排除擴大管制範圍。

針對半導體用光阻劑，他表示，全球主要供應商均為日商，包括JSR、信越化學、住友化學、東京應化等，中國大陸等其他地區廠商主攻印刷電路板（PCB）用、液晶顯示器（LCD）用光阻劑，半導體用光阻劑特別是ArF光阻劑及EUV製程所用光阻劑大抵由日商供應。

高純度蝕刻氣體氫氟酸主要也是由日商供應，目前主要廠商有Stella Chemifa、森田化學工業、昭和電工。由於高純度氫氟酸具有劇毒，不易大量保存及管理，一般庫存並不多，若審查期間需要90天，必須緊急調貨才能維持半導體工廠正常運作。

黃銘章表示，整體而言，日本這次對南韓的關鍵材料出口管制，猶如美國政府對中興、華為在晶片、設備、軟體及技術供應上進行限制，如同點穴一般令對手不易反擊。南韓占全球動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的供應比重分別高達70%、40%以上，且記憶體應用範圍廣泛，若南韓廠商半導體或OLED面板無法順利生產，對下游手機、電腦、汽車等產業也將產生衝擊，連帶影響日本及全球產業發展。（編輯：楊玫寧）1080715