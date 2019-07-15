國發基金天使投資再釋利多 累計投資額可達1億元

（中央社記者潘姿羽台北15日電）國發基金管理會今天通過調整創業天使投資方案，釋出2大利多，放寬對個案投資上限，累計投資金額可達新台幣1億元，並強化與國內外投資機構共同投資機制，達到一條龍式的服務。

國發基金的創業天使投資方案，是藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展。

為了培養出下一世代的獨角獸，國發基金持續檢討機制，朝一條龍式服務邁進，今天管理會也通過2大調整項目，一是放寬對個案投資上限，以達持續提供新創事業後續發展所需資金目的，從原先對個案投資金額以2000萬元為上限，調整為持續參與新創事業後續增資，初次投資金額加計後續參與增資金額總計可達1億元。

其次，為了鼓勵國內外知名投資機構共同投資台灣的新創事業，並協助新創事業進軍國際市場，國發基金指出，凡獲得國內外知名投資機構（管理資產達10億美元）投資超過3000萬元的新創業者，國發基金可以共同搭配投資，投資金額也將提高至3000萬元，較原先國內投資2000萬元為高。

創業天使投資方案2018年5月22日正式啟動，截至2019年7月11日止，已通過投資41家新創事業，國發基金通過投資總金額約5.41億元，加計民間天使投資人搭配投資金額約4.38億元，合計9.79億元。（編輯：李信寬）1080715