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矽力-KY強勢填息 敦泰一度填息86.5%

最新更新：2019/07/16 10:56

（中央社記者張建中新竹16日電）IC設計廠敦泰與矽力-KY今天除息，敦泰一度漲新台幣0.45元，填息率達86.5%。矽力-KY更是一度大漲12元，順利完成填息。

敦泰每股配發0.5201084元現金，總金額1.5億元，將於8月9日發放。矽力-KY每股配發6.52367324元現金股息，總金額5.86億元，也將於8月9日發放。

外資與自營商15日合計買超敦泰275張，卡位除息行情意味濃厚。外資15日則賣超81張矽力-KY，投信與自營商買超82張，呈土洋對作局面。

敦泰與矽力-KY今天股價同步開高，敦泰盤中一度達23.5元，漲0.45元，填息率達86.5%。矽力-KY更一度達655元，大漲12元，順利完成填息，只是隨後賣壓出籠，矽力-KY股價一度震盪翻黑，達639元，跌4元。

受中國手機市場需求趨緩影響，敦泰今年上半年營收37.79億元，年減29.3%，敦泰認為，隨著傳統旺季來臨，供應鏈需求可望升溫，只是美中貿易戰對中國手機市場影響大，仍須進一步追蹤觀察。

矽力-KY今年營運表現相對平穩，上半年營收45.76億元，較去年同期略減0.59%。（編輯：趙蔚蘭）1080716

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