華為訂單挹注 欣興外資目標價上看46元

（中央社記者吳家豪台北17日電）亞系外資觀察，PCB暨IC載板廠欣興將開始向華為供貨新款中央處理器和特殊應用晶片的ABF載板，加上輝達與超微新款繪圖處理器訂單挹注，重申買進評等，目標價調高到46元。

欣興股價今天開高走高，盤中高點上看38.1元、漲逾3.3%，成交量超過3.04萬張。

亞系外資發布研究報告表示，近期發現欣興將從今年第4季開始向華為供貨ABF載板，作為新款伺服器中央處理器和人工智慧（AI）伺服器特殊應用晶片的零組件，並預計2020年上半年開始大量出貨華為的5G基地台晶片，推估向華為供貨的ABF載板將占欣興2020年營收7%到10%，高於今年上半年的2%到3%。

另外，亞系外資認為繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）與處理器大廠超微（AMD）將在今年下半年拓展繪圖處理器產品線，將刺激ABF載板需求，預期欣興今年下半年和明年上半年ABF載板平均售價將分別年增5%、8%。

看好ABF載板訂單動能優於預期，亞系外資將欣興2019年、2020年每股盈餘（EPS）預估值分別調高9%、8%至2.07元、2.79元，重申「買進」投資評等，目標價從43元上修到46元。（編輯：趙蔚蘭）1080717