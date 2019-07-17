企業加速導入AI 客戶體驗與自動化是動力

（中央社記者張建中新竹17日電）企業加速導入人工智慧（AI），研調機構顧能（Gartner）表示，客戶體驗與任務自動化，是企業人工智慧專案數量增加的主要動力。

顧能經過線上調查發現，目前企業正在進行的人工智慧專案平均數量為4件，未來12個月內將新增6件，達10件，預期2022年這些企業平均會有35件進行中的人工智慧或機器學習專案。

企業使用人工智慧技術並不是為了取代人類員工，顧能指出，客戶體驗是企業使用人工智慧技術的首要動機，藉以增強員工做出更快、更好的決策。

顧能表示，任務自動化也是企業使用人工智慧技術的主要動機，包括財務上的開立發票和查證合約，人力資源方面的自動篩選履歷或以機器人面試。

至於採用人工智慧時的挑戰，顧能指出，企業認為技術不足是最大的挑戰，人工智慧使用案例的理解也是企業使用人工智慧技術的挑戰。

顧能認為，隨著人工智慧專案數量增加，企業可能須進行內部重組，確保人工智慧專案具備適當的人力和資金，最佳的作法是成立人工智慧卓越中心，以完善的方式分派技術、取得資金、設定優先順序及分享實務經驗。（編輯：林興盟）1080717