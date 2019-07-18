大江生醫3支箭齊發 林詠翔：打造全方位平台

（中央社記者張良知台北18日電）大江生醫董事長林詠翔今天受邀出席2019 CWEF天下經濟論壇，宣布大江生醫集團下階段將邁向智慧財產授權、資本整併與國際通路三大方向，打造生物科技研發、投資與流通平台。

林詠翔表示，過去近20年，大江從研發走到業務，累積了科研製造與國際貿易經驗，現在已經有打造後端平台的實力，足以支持品牌客戶與跨界夥伴，快速參與擴大保健美膚市場；大江將同步以智慧財產，支持運用大江平台服務的夥伴，可以更有信心站穩腳步，並快速做出成績。

林詠翔宣布，未來大江集團將以3個事業分頭並進，大江生醫以保健美膚產品研發製造ODM服務，新加上智財授權方向；大江基因以基因檢測與個人保健客製化服務，新加入人類幹細胞療法服務；大江生活則開發全新樣態功能性的生活產品，如益生菌護墊、濕紙巾等，加上國際通路對接服務。希望以3個事業構成的全方位服務平台，協助品牌夥伴成功拓展保健美膚市場。

林詠翔舉例說明，大江生醫在益生菌領域開發出許多熱賣保健產品，現在以智財授權方式，新開發出益生菌女性護墊及玻尿酸優格飲。在同步了解基因與微生物後，現在著手將蜘蛛絲成份基因，置入能結成生物纖維的微生物，就有機會將強韌的蜘蛛絲降低成本提升產量，未來可應用在美膚或機能衣領域。

大江希望透過融合基因、天然植萃與微生物的單核心多角化發展，投入產品新應用與融合新科技的生技跨界，將台灣的生物科技推廣到國外市場。（編輯：楊凱翔）1080718