南韓降息 學者：不意外且新興市場可望跟進

（中央社記者潘姿羽台北18日電）南韓中央銀行今天調降政策利率，是3年以來首見，台經院六所所長吳孟道對此並不意外，他指出，新興市場早就籠罩著降息氛圍，只是看誰先開第一槍，預估接下來會掀起一波降息潮。

韓國銀行（Bank of Korea）今天宣布，所屬貨幣政策委員會（Monetary Policy Board）投票決定調降這項基準利率1碼（25個基點）至1.50%；市場認為，日本限供電子關鍵材料挫傷南韓經濟，是降息決策的關鍵因素。

中研院經濟研究所研究員周雨田表示，全球景氣走緩，加上愈來愈多國家被捲入中美貿易戰，都增添經濟成長的不確定性，引導主要國家貨幣政策往降息的方向走；美國聯準會（Fed）日前鬆口，立場更加鴿派，南韓今天也宣布降息，都印證降息成為趨勢。

吳孟道則說，主要國家與研究機構對於今明年的景氣看法普遍悲觀，當國內經濟表現不如預期，政府自然會想運用貨幣政策來刺激經濟，也就是降息，而且新興市場降息的壓力會更大。

吳孟道解釋，景氣好時，新興市場報酬率較高，會吸引資金流入，若對前景看法保守，資金就會撤出，轉往美國等比較具備保值資產的地方，導致新興市場經濟受挫。

吳孟道指出，「新興市場央行現在不降息，等經濟悲觀情況出現時，更降不了息」，如果經濟轉壞，央行才開始降息，會加速資金外流，形同雪上加霜，因此近期應會看到新興市場陸續採取預防性降息。

至於台灣，吳孟道表示，雖然新興市場將掀降息潮，台灣「以不變應萬變」的機率還是最大，一是經濟成長率目前「保2」沒有問題，二是過去央行沒有拉出足夠的貨幣政策操作空間，因此按兵不動的可能性較高。（編輯：李信寬）1080718