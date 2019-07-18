更多編輯台推薦新聞：
阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性
政治

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

高銀董事會通過新任總經理 黃文修出任

最新更新：2019/07/18 22:51

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄銀行董事會今天通過新任總經理黃文修人事案，不過獨立董事林文淵有異議，依據證交所規定提交公開資訊觀測站揭露，其中有一項是「黃文修先生的學經歷不了解的情況，無法表達同意」。

黃文修是東海大學企業管理學系畢業，歷任台灣中小企業銀行台東及前鎮等分行經理，總行企業金融部協理、南二區營運處處長等職。

高銀董事會有13名董事，今天重要議題包含報告前任總經理王進安請辭，接續討論案新聘總經理黃文修。

據了解，獨董林文淵出國，他的異議委由另一名獨董陳述，內容有「黃文修先生的學經歷不了解的情況，無法表達同意」。

相關異議內容還有「王總來自基層，盡心盡力，今天遭逼退不符比例原則，為高銀員工士氣及股東權益，反對這種處理方式」。

依據台灣證券交易所規定，獨立董事於董事會的異議要提證交所公開資訊觀測站揭露。

據了解，王進安退休16日生效，今天董事會隨即討論黃文修人事案。

依據公司章程規定，總經理由董事長提名，並要經董事會過半數通過。黃文修接任高銀總經理已經董事會通過，依規定要報金管會同意才能上任。（編輯：唐聲揚）1080718

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報