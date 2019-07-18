高銀董事會通過新任總經理 黃文修出任

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄銀行董事會今天通過新任總經理黃文修人事案，不過獨立董事林文淵有異議，依據證交所規定提交公開資訊觀測站揭露，其中有一項是「黃文修先生的學經歷不了解的情況，無法表達同意」。

黃文修是東海大學企業管理學系畢業，歷任台灣中小企業銀行台東及前鎮等分行經理，總行企業金融部協理、南二區營運處處長等職。

高銀董事會有13名董事，今天重要議題包含報告前任總經理王進安請辭，接續討論案新聘總經理黃文修。

據了解，獨董林文淵出國，他的異議委由另一名獨董陳述，內容有「黃文修先生的學經歷不了解的情況，無法表達同意」。

相關異議內容還有「王總來自基層，盡心盡力，今天遭逼退不符比例原則，為高銀員工士氣及股東權益，反對這種處理方式」。

依據台灣證券交易所規定，獨立董事於董事會的異議要提證交所公開資訊觀測站揭露。

據了解，王進安退休16日生效，今天董事會隨即討論黃文修人事案。

依據公司章程規定，總經理由董事長提名，並要經董事會過半數通過。黃文修接任高銀總經理已經董事會通過，依規定要報金管會同意才能上任。（編輯：唐聲揚）1080718