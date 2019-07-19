更多編輯台推薦新聞：
阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性
政治

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

燿華基本面看旺 開盤即完成填息

最新更新：2019/07/19 12:38

（中央社記者江明晏台北19日電）印刷電路版（PCB）大廠燿華在基本面題材帶動下近期股價強勢，今天除息交易，每股配發現金股利0.4元，開盤1分鐘即完成填息，早盤拉高到24.6元，但隨後漲幅收斂至1%左右，成交量逾2萬張。

燿華近期獲外資力挺，連續買超數日，持股比率也一路拉高。6月外資持股比率約12%，至今已逾18%，推升股價強勢攀升，近一個月股價漲幅已近2成，股價高點為24.65元，為2018年6月以來股價新高水位。

軟硬結合板需求暢旺，燿華6月營收達新台幣19.14億元，年增24.68%；第2季營收達56.38億元，創6季以來新高，也改寫單季歷史次高。累計今年上半年營收突破百億元關卡，至104.69億元，年增16.38%，法人看好全年營收將飛越200億元大關，上看220億元，寫下新高紀錄。

燿華近年來優化產品組合轉型有成，高毛利的軟硬結合板及任意層（Anylayer）等產品有助於獲利貢獻，而蘋果無線藍牙耳機與車用市場是燿華軟硬結合板兩大引擎，今年首季每股純益達0.33元，大幅優於去年同期的0.08元。

法人看好，燿華切入蘋果無線藍牙耳機軟硬結合板供應鏈，受惠新款耳機銷售穩健，燿華旺季表現可期。（編輯：張良知）1080719

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報