燿華基本面看旺 開盤即完成填息

（中央社記者江明晏台北19日電）印刷電路版（PCB）大廠燿華在基本面題材帶動下近期股價強勢，今天除息交易，每股配發現金股利0.4元，開盤1分鐘即完成填息，早盤拉高到24.6元，但隨後漲幅收斂至1%左右，成交量逾2萬張。

燿華近期獲外資力挺，連續買超數日，持股比率也一路拉高。6月外資持股比率約12%，至今已逾18%，推升股價強勢攀升，近一個月股價漲幅已近2成，股價高點為24.65元，為2018年6月以來股價新高水位。

軟硬結合板需求暢旺，燿華6月營收達新台幣19.14億元，年增24.68%；第2季營收達56.38億元，創6季以來新高，也改寫單季歷史次高。累計今年上半年營收突破百億元關卡，至104.69億元，年增16.38%，法人看好全年營收將飛越200億元大關，上看220億元，寫下新高紀錄。

燿華近年來優化產品組合轉型有成，高毛利的軟硬結合板及任意層（Anylayer）等產品有助於獲利貢獻，而蘋果無線藍牙耳機與車用市場是燿華軟硬結合板兩大引擎，今年首季每股純益達0.33元，大幅優於去年同期的0.08元。

法人看好，燿華切入蘋果無線藍牙耳機軟硬結合板供應鏈，受惠新款耳機銷售穩健，燿華旺季表現可期。（編輯：張良知）1080719