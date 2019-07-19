台灣短期無降息壓力 中研院列4大理由

（中央社記者潘姿羽台北19日電）日韓貿易戰挫傷南韓經濟，韓國銀行金融貨幣委員會昨天宣布降息一碼，中研院經濟所學者表示，南韓的外貿壓力比起台灣「有過之而無不及」，才以降息削弱衝擊，不過台灣央行短期還沒有降息壓力。

韓國銀行（Bank of Korea）18日宣布，所屬貨幣政策委員會（Monetary Policy Board）投票決定調降基準利率1碼（25個基點）至1.50%；市場分析，日本限供電子關鍵材料挫傷南韓經濟是因素之一。

中研院經濟所今天舉辦2019年台灣經濟情勢總展望修正記者會，媒體詢問，現在降息氛圍愈來愈濃厚，台灣央行未來是否可能跟進？

中研院經濟所研究員周雨田表示，南韓降息有其因素，他們面對的外貿壓力與台灣相比，有過之而無不及，除了最大出口國是中國，受美中貿易戰很大影響，日韓貿易紛爭可能持續擴大，韓國因此有降息的動作，希望藉著讓匯率貶值，抵銷貿易受到的威脅。

至於台灣是否需要跟進降息，周雨田表示，基於4大理由，台灣央行現在並無降息的迫切性與壓力；第一，據國際清算銀行（BIS）公布的6月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER連續72個月低於韓元，意即台灣的出口價格競爭力6年來都勝過南韓。

第二，央行的利率政策綜合考量各種經濟因素，物價也是關鍵，而中研院經濟所對台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值為0.85%，相當平穩。

第三，台灣的民間游資非常充足，如今又有台商資金回流的浪潮，周雨田指出，市場上的資金需求已經可以得到充分供應；第四，台灣的利率水準處在低點，央行必須留一些政策操作空間，未來真正有必要時，才得以施展。

觀察台灣當前經濟情勢，中研院經濟所以「風中飄盪」來形容，直指外在不確定性已削弱全球及台灣的經濟動能，今天也將2019年經濟成長率下修至2.01%，較去年底預測值大減0.44個百分點。

周雨田表示，台商回流對經濟成長，特別是民間投資會帶來正面影響，若政府能針對回流台商，提出政策工具，排除缺地、缺人才等問題，讓他們安心留台做長期投資，這波短期的回流潮有望轉為長期的經濟成長轉型動能。（編輯：趙蔚蘭）1080719