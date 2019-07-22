聯準會大幅降息希望縮小 亞股大多收挫

（中央社香港22日綜合外電報導）因美國聯邦準備理事會（Fed）大幅降息的希望越來越小，亞洲股市今天大多收跌。

伊朗19日在波斯灣扣押英國籍油輪史丹納帝國號（Stena Impero），引起國際社會擔心石油供給狀況和中東火藥庫可能爆發衝突，造成國際油價延續上週漲勢持續勁揚。

聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）上週暗示，央行將降息50個基點，股價聞聲勁揚，但聯準會後來淡化他這項談話，因此亞洲股市本週一開始就轉弱。

Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）說：「市場對於聯準會降息幅度的預期降低，因此投資人現在處於守勢。」

「降息50個基點的希望消失，市場本週將目光轉向歐洲中央銀行（ECB），看他們（的貨幣政策）會多偏向鴿派。」

市場押寶聯準會只會降息25個基點，造成美元兌風險較高的高收益貨幣匯價走堅。

日股日經指數今天收盤下跌0.2%，香港股市收盤下挫1.4%。

中國股市科創板正式開市，掀起投資熱潮，影響上海股市流動性，收挫1.3%。中國科創板今天上午開市，首批有25家公司上市交易，平均漲幅約140%，其中安集科技居首，大漲400%。

雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉和雅加達股市也都收黑，但威靈頓和台北股市小漲。（譯者：李宛諭／核稿：林治平）1080722