合勤看好安控物聯網應用 推整合型網路交換器

（中央社記者潘智義台北23日電）合勤控旗下合勤科技今天表示，看好影像監控市場快速成長，因應物聯網的應用需求，繼監控專用簡易型網路供電交換器（PoE）後，再推出整合不同介面的管理型交換器。

據Marketsandmarkets研究報告預估，從2018到2023年，全球影像監控市場可望從368.9億美元成長到683.4億美元。

合勤科技網路事業中心副總吳維銘表示，受益於全球監控市場需求及網路攝影機躍升主流影響，網路供電交換器市場也明顯成長，監控相關的客製化功能需求逐漸增加，交換器特別加入專為監控應用設計的軟、硬體功能。

因此，合勤為滿足物聯網時代影像監控需求，推出專為監控應用設計的軟體功能網路攝影機自動救援功能，透過管理介面可顯示連線的網路攝影機資訊並自動連線檢查，若偵測到網路攝影機有異常，將自動重啟，且提供多組參數來有效救援失聯的網路攝影機。

合勤說，供電不中斷是交換器重要的功能，即使在維護狀態，仍能持續提供電力，大幅降低交換器重新啟動後，等待網路攝影機重開機的時間；對於內含記憶卡的高階監控攝影機，更能確保錄影不中斷。

另外，網路攝影機或是其他安控設備有時需安裝在較遠位置，有別於一般交換器最遠100公尺的傳輸距離限制，合勤推出只需開啟延伸距離模式，連線距離可達250公尺產品，不必再串聯其他設備，一台交換器就能搞定特殊應用拉長線的需求。（編輯：林興盟）1080723