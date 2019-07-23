市場普遍預期Fed月底降息 吳中書：頂多降1碼

（中央社記者潘姿羽台北23日電）市場普遍預期美國聯準會（Fed）月底將降息，金融研訓院董事長吳中書今天表示，Fed頂多降1碼；中研院經濟所研究員周雨田也說，原本降息1碼與降2碼的機率各半，近期預期降1碼的機率轉高。

吳中書今天出席現代財經論壇舉辦的「經貿變局下的全球金融動向」研討會，對於外界關注的美國貨幣政策，他表示，美國目前經濟狀況還不錯，通膨率、就業市場表現還算穩定，不過近期各項經濟指標慢慢走緩，加上美國總統川普不斷施加壓力，市場對降息的預期聲浪頗高，都讓Fed的利率決策備受關注。

吳中書表示，假設聯準會「夠負責」的話，頂多降息1碼；若外在壓力沒有想像中大，那麼至少不會再升息。

周雨田則引用芝加哥商品交易所集團（CME Group）的資料，指出原本市場對於7月底Fed利率決策，預期降息1碼、降息2碼的機率各50%，近日降息1碼的機率升高至70%，顯見市場風向稍有轉變。

周雨田演講內容也指出，為了防止經濟惡化，寬鬆政策已成為救市共識，除了美、陸、歐、日等主要先進經濟體陸續釋出貨幣寬鬆態度，中國與新興經濟體同樣轉趨審慎，延續適度寬鬆的立場。（編輯：郭萍英）1080723