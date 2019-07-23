布局智慧城市 研華入股華電聯網近2成

（中央社記者吳家豪台北23日電）工業電腦廠研華今天宣布透過全資子公司研華投資參與系統整合商華電聯網私募方式發行現金增資，共取得19.99%股權，華電聯網將成為研華在大中華及東南亞市場的智慧城市物聯網系統整合夥伴。

研華發布重大訊息公告，研華投資參與認購華電聯網私募發行新股，以每股新台幣13.7元取得1940萬股，交易總金額約2.66億元；加上研華在集中市場以670萬元取得華電聯網517.5萬股，共取得華電聯網19.99%股權。

根據研華發布的新聞稿，研華希望藉由本次策略聯盟，與華電聯網在智慧城市物聯網領域形成平台供應商與系統整合商的上下游協同共創（Co-Creation）模式。除了技術與產品上的支持外，研華也將與華電聯網進行共同行銷，落實WISE-PaaS物聯網雲平台和Solution Ready Platform解決方案的銷售。

研華認為，隨著5G世代的來臨，華電聯網本著過去協助電信運營商建置3G、4G及光纖網路的經驗，將與研華攜手合作，應用5G的技術在安全監控、人工智慧及智慧城市等領域，實現5G的創新應用商機。

研華董事長劉克振表示，華電聯網於智慧城市相關應用項目具有卓越的顧問和系統整合能力，結合研華於產業物聯網相關硬體及WISE-PaaS雲平台，將形成非常互補的策略夥伴關係，共同打造智慧城市相關解決方案。

劉克振也說，華電聯網是少數整合商中，具規模且有能力整合智慧城市物聯網解決方案的合作夥伴。藉由與華電聯網的合作，研華有信心可以進一步擴大於大中華及東南亞地區智慧城市物聯網市場的成長與市占率。（編輯：鄭雪文）1080723