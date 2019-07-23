南山理賠金多個零 保險局要第三方機構查核

（中央社記者劉姵呈台北23日）南山人壽日前發生理賠金超額理賠烏龍，理賠金額竟多一個零，金管會保險局今天表示，按照公司通報情形，主要是人為作業疏失，與系統無關，不過還是會請第三方機構來查核驗證。

媒體報導，日前一名民眾投保壽險，因身故獲得理賠，理賠金額竟多個零，且已全數匯到戶頭，經查原來是人工作業疏失。金融監督管理委員會保險局副局長張玉輝表示，根據公司通報，這起事件主要是人為作業疏失，與系統並沒有關聯。

張玉輝表示，據了解，這次是單一個案，因人工覆核及後端人工覆核都沒看出來，不過後續還是有請第三方認證機構來查核驗證。

南山人壽晚間也發出聲明，此案例為人員輸入誤植的單一個案，與電腦系統無關；且公司已於第一時間立即聯繫保戶，向保戶致歉，並獲得諒解。

南山人壽說明，針對此一險種，系統已提供試算及提醒機制，並自動帶入初步試算金額，但是人員覆核後輸入給付金額的作業過程誤植數字，以致溢付保險理賠金。

南山人壽表示，案件發生後，已向第三方驗證單位說明，並提供相關資料與畫面供查核，第三方驗證單位也有進行實地抽樣查核，確認系統已有試算及提醒等機制。

南山人壽也強調，後續除要求人員落實作業品質，並加強查核驗證機制，以確保給付內容及金額的正確性。（編輯：鄭雪文）1080723