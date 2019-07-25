雙北第2季房價維持高檔 基隆新建案無量上漲

（中央社記者潘智義台北25日電）住展雜誌統計，台北市第2季房價追平去年第4季、是2016年第4季以來最高。新北市第2季房價創下2017年第4季以來新高，但基隆新建案無量上漲。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，近來北台灣房價盤整緩步向上，整體房價往歷史高峰逐漸靠攏，北台灣今年第2季新成屋、預售屋成交均價漲多跌少，除台北市、新北市、基隆市房價上揚，桃園持平，新竹、宜蘭逆勢下挫，但下半年因選舉與經濟變數仍多，價格走勢可能偏保守。

何世昌指出，台北市今年第2季新建案平均成交價來到每坪85.1萬元，較第1季上漲0.5萬元，單季漲幅約0.59%。較去年同期上漲2.6萬元，漲幅約3.15%。

他解釋，北市因投資、置產需求升溫，第2季由預售屋新推案多的行政區帶頭領漲，如大安、北投、內湖等。這些區域的新預售屋房價雖然上揚，但市況仍舊不錯，意味著台北市投資追價買盤確實存在。

他說，新北市第2季新建案房價為每坪38.6萬元，較第1季小漲0.1萬元，季漲幅約0.26%。若與去年同期相比，房價每坪年漲0.4萬元，年漲幅約1.05%。

相對大台北地區，基隆市新建案房價漲勢更為凌厲，第2季房價達到每坪21.1萬元，較第1季上揚0.2萬元，季漲幅約0.96%，刷新歷史新高紀錄。與去年同期較，年漲1.5萬元，年漲幅約7.65%。

住展雜誌調查，基隆房價創下統計以來新高峰，主因今年來釋出的新建案價位偏高，導致整體房價居高不下，但由於新建案價格太貴，今年來基隆市況極差，在地客不買帳，外來的台北客又稀少，買氣冷清，房價呈現「無量上漲」格局。

另外，桃園第2季新建案房價為每坪22.7萬元，與第1季維持相同水位；若與去年同期相比，上漲0.5萬元，年漲幅約2.25%。（編輯：郭萍英）1080725