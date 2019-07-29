傳年中績效獎金沒消息 華碩：31日發放

（中央社記者吳家豪台北29日電）網友日前發文表示，電腦品牌廠華碩以往每年7月底發放年中績效獎金，但今年7月至今仍沒消息；華碩今天回應，今年年中獎金由公司提撥合理比例給各部門，預計7月31日發放。

華碩近2年營運陷入低潮，去年營業利益大減78%，主因啟動手機策略轉型。BBS社群平台PTT（批踢踢）日前有網友發文表示，以往華碩績效獎金都在1月和7月最後一週的週五發放，並於當週透過電子郵件通知，但今年7月至今卻「無消無息」。

其他網友回應，以往確實會先用電子郵件通知，但今年沒有，讓人有點擔心；有網友則直言，「今年沒有中間這次」；也有網友聽說是8月發放，但直屬主管「說的不是很確定」。

對此，華碩今天接受中央社記者電訪指出，有關年中績效獎金，今年華碩先按照各事業部門獲利目標，提撥合理的特定比例做獎金分配，用意是讓員工能維持穩定的現金流，預計7月31日發放；等到年底再依照獲利達成率，計算各事業部門全年獎金及第2次應發放金額，兩次發放金額合計等於完整的績效獎金。

華碩表示，已針對薪資結構進行優化，台灣證券交易所也公告2018年上市公司的員工平均薪資，華碩以新台幣136萬元排第62名，可說是產業「前段班」。（編輯：楊玫寧）1080729